Le operazioni di monitoraggio sul muro di contenimento in via Velia a Salerno sono state avviate in seguito alle segnalazioni di crepe. Questa attività mira a valutare la stabilità del costone e a prevenire eventuali rischi per la sicurezza pubblica. Il controllo rappresenta una misura preventiva importante per garantire l’incolumità dei residenti e la tutela del territorio.

Sono partite nelle scorse ore le operazioni di controllo sul muro di contenimento situato in via Velia, a Salerno, dopo le segnalazioni relative a una serie di crepe che interessano il costone. I tecnici incaricati hanno avviato i primi rilievi per valutare l’estensione e l’evoluzione delle lesioni, alcune delle quali risultano presenti da tempo. Già nei mesi scorsi i residenti avevano manifestato preoccupazione per lo stato del muro, aggravato dalle forti piogge che avevano reso più evidenti le fessurazioni, arrivate in alcuni punti fino al marciapiede. Per motivi di sicurezza, l’area adiacente alle scale che conducono a piazza Principe Amedeo, nel rione dei Mutilati, era stata inizialmente transennata e interdetta al passaggio pedonale, con il divieto di sosta per le auto. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, muro di contenimento a rischio: avviato il monitoraggio in via Velia

Approfondimenti su Salerno Muro

Sono iniziati oggi i lavori di monitoraggio sul muro di via Velia, che presenta rischi di crollo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salerno Muro

Argomenti discussi: Salerno, la mareggiata fa crollare un altro pezzo del pattinodromo; Via Velia, iniziato il monitoraggio del muro a rischio crollo; Giardino di Asia e del mandorlo lungomare Tafuri, off limits l’area; Tamponamento sulla Variante all’altezza di Atripalda.

Crolla un muro di contenimento sull'Amalfitana, statale a rischio chiusuraLe piogge torrenziali di oggi tornano a minare la regolare percorrenza delle strade in Costiera Amalfitana dove si teme la chiusura della statale 163 in territorio di Maiori. Qui, intorno alle 21, ... ilmattino.it

Salerno, crolla un costone sul lungomare. E tira giù la pista del pattinodromoGià a maggio si era aperta una voragine sul muro di contenimento, ora la struttura è inagibile. Cedimento forse dovuto alle mareggiate L'azzurro intenso dei mattoncini sporca il paesaggio. Una macchia ... rainews.it

Salerno, muro di contenimento a rischio crollo: iniziato il monitoraggio in via Velia - facebook.com facebook