La Procura chiede 2 anni di carcere per Piero De Luca al processo d'Appello per il crac di Ifil
La Procura ha richiesto una condanna di due anni di carcere per Piero De Luca nel procedimento di appello relativo al fallimento di Ifil. L’accusa riguarda l’uso di biglietti per viaggi all’estero forniti dalla società di consulenza immobiliare coinvolta nella crisi. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che evidenzia le implicazioni di questioni legate alla trasparenza e alla gestione aziendale.
Piero De Luca è accusato di aver usufruito di biglietti per viaggi all'estero della società di consulenza immobiliare in fallimento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Procura Italy
Viaggi pagati con fondi della Ifil: la Procura chiede condanna per Piero De Luca
La vicenda della Ifil, società di consulenza immobiliare di Salerno, coinvolta in un procedimento per presunte distrazioni di fondi, si avvicina alla sentenza di secondo grado.
Colpo di scena al processo per un omicidio di 12 anni fa, la Procura chiede assoluzione
Ultime notizie su Procura Italy
Argomenti discussi: Inchiesta Aps: la procura chiede 2 condanne e 3 assoluzioni; Crans, il Vallese: 10 milioni di franchi alle vittime. Procura di Roma: pronti a inviare inquirenti - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove; Sicurezza in Acciaierie d’Italia, lo Slai Cobas chiede l'intervento della Procura; La rivelazione della pm: Indagavo anche sulla sinistra, ma mi dissero: punta la Lega.
La Procura chiede 2 anni di carcere per Piero De Luca al processo d’Appello per il crac di IfilPiero De Luca è accusato di aver usufruito di biglietti per viaggi all'estero della società di consulenza immobiliare in fallimento ... fanpage.it
Inchiesta Vitali, la grana Lussemburgo: obbligazioni per 30 milioni di euro cedute a 200 mila, la Procura chiede il fallimento della ExpandL'istanza sarà discussa dal Tribunale di Milano il 10 febbraio. I dubbi sul prestito obbligazionario emesso nel 2009 da una società lussemburghese: potrebbe non essere veritiero, possibile stato di in ... bergamo.corriere.it
La procura chiede l’archiviazione dell’indagine sull’esecuzione del sindacalista ucciso il 4 febbraio 1995 a Corsico, anche se è provata la pista dei clan - facebook.com facebook
Assalto a La Stampa e alla Leonardo, la procura chiede gli arresti domiciliari per 18 attivisti x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.