Fallimento Ifil la procura di Salerno chiede due anni di reclusione per Piero De Luca

La procura di Salerno ha chiesto due anni di reclusione per Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico in Campania. La vicenda riguarda il fallimento Ifil e si inserisce nel contesto di procedimenti giudiziari che coinvolgono figure politiche di rilievo nella regione.

La procura generale di Salerno ha avanzato una richiesta di condanna a due anni di reclusione nei confronti di Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito democratico in Campania, figlio dell'ex presidente della Regione Vincenzo De Luca. L'istanza è stata formulata nel corso dell'udienza del 26 gennaio davanti alla Corte d'Appello di Salerno, dove è in corso il processo di secondo grado legato al fallimento della società di consulenza immobiliare Ifil, guidata da Mario Del Mese. Il parlamentare, assistito dall'avvocato Andrea Castaldo, era stato assolto in primo grado dall'accusa di concorso in bancarotta, nonostante anche allora la procura avesse sollecitato una pena di due anni.

