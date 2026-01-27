Salario minimo in Campania le polemiche | sindacati divisi e opposizione all' attacco
Il dibattito sul salario minimo in Campania evidenzia divisioni tra sindacati, imprese e politica. Dopo l’approvazione del disegno di legge regionale, le diverse posizioni riflettono le sfide di un tema centrale per il benessere dei lavoratori e lo sviluppo economico della regione.
Ventiquattro ore dopo il varo, il disegno di legge regionale sul salario minimo – prima iniziativa della Giunta Fico – accende il confronto tra sindacati, imprese e forze politiche.Nel fronte sindacale emergono posizioni divergenti. La Cgil esprime un giudizio positivo: “L’introduzione del.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Campania: Sarracino, 'da Fico proposta concreta su salario minimo'
Il presidente Fico, alla guida della nuova amministrazione regionale campana, ha annunciato un’iniziativa concreta sul salario minimo.
Campania, la prima delibera di Roberto Fico è per il salario minimo ai lavoratori
La Regione Campania, guidata da Roberto Fico, ha approvato la prima delibera di giunta, che riguarda l’introduzione di un salario minimo di 9 euro all’ora per i lavoratori.
