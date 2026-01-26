Il presidente Fico, alla guida della nuova amministrazione regionale campana, ha annunciato un’iniziativa concreta sul salario minimo. Si tratta di un obiettivo importante, promesso dalla coalizione progressista, volto a migliorare le condizioni dei lavoratori nella regione. Questa proposta rappresenta un passo significativo nel contesto delle politiche sociali e del lavoro in Campania, segnando un impegno reale verso un’economia più equa e sostenibile.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Come primo atto della nuova amministrazione regionale campana il presidente Fico ne assume uno importante e innovativo, un obiettivo per il quale si era impegnato lo stesso neo presidente con tutta la coalizione progressista. I contratti pubblici di appalto e le concessioni di competenza della regione Campania prevederanno infatti una premialita' nei confronti delle imprese che pagano i propri dipendenti almeno 9 euro l'ora. Mentre Giorgia Meloni nega il salario minimo a 4 milioni di lavoratori, la giunta regionale guidata dal presidente Fico adotta un provvedimento importantissimo e concreto che va nella giusta direzione: combattere il lavoro povero e la precarietà". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campania: Sarracino, 'da Fico proposta concreta su salario minimo'

Approfondimenti su campania sarracino

La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su campania sarracino

Argomenti discussi: Consiglio Regionale, fumata nera per le Commissioni: attesa una nuova riunione; Congresso Pd Napoli, lite su Dinacci, c’è l’opzione proroga del segretario Annunziata.

Campania: Sarracino, 'da Fico proposta concreta su salario minimo'Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Come primo atto della nuova amministrazione regionale campana il presidente Fico ne assume uno importante e innovativo, un obiettivo per il quale si era impegnato lo ... iltempo.it

Regione Campania, nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolasticoLa giunta regionale di Roberto Fico si mette al lavoro: nella prima seduta ci sono delibere sul salario minimo e sulla scuola, ma anche sul nuovo direttore ... fanpage.it

"Portiamo a Roma la Vertenza Campania": la proposta del segretario generale Nicola Ricci al deputato del Partito Democratico Marco Sarracino nel corso della trasmissione "Lente di Ingrandimento" su Televomero. Rivedi l'intervista integrale sul nostro ca - facebook.com facebook