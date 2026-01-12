Rugby serie B | avvio amaro di 2026 per il Sondrio Rf Com

La settima giornata di serie B di rugby ha visto una sconfitta per il Sondrio RF Com, che sul campo Giuriati di Milano si è arresa al Cus Milano con il punteggio di 27-13. La partita ha evidenziato come i padroni di casa abbiano saputo interpretare efficacemente i momenti decisivi dell'incontro, lasciando i triestini senza punti. Una battuta d’arresto che richiede analisi e rinnovato impegno per il proseguo del campionato.

