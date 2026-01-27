Ruba all’oratorio i filmati lo inchiodano

Un uomo è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza che lo ritraggono mentre commetteva un furto presso l’oratorio di Campagnola. I filmati, insieme al ritrovamento degli abiti usati durante il raid nella sua abitazione, hanno confermato la sua responsabilità. L’episodio, avvenuto all’inizio dell’anno, si è concluso con il riconoscimento del sospetto e il recupero degli oggetti sottratti.

E’ stato riconosciuto dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, con i primi sospetti confermati dal rinvenimento, nella sua abitazione, degli stessi abiti che erano stati indossati dal ladro che a inizio anno si era introdotto nei locali del bar dell’oratorio parrocchiale, in centro a Campagnola, per poi rubare un centinaio di euro di fondo cassa, alcuni generi alimentari, un tablet e un telefonino. L’episodio si era verificato il 2 gennaio scorso in centro paese, all’oratorio di piazza don Fiaccadori. Un furto in due fasi: verso le due le telecamere hanno ripreso una persona che tentava di entrare, ma senza riuscirci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

