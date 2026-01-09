Fa un incidente in cui sfascia un' auto e scappa ma le indagini lo inchiodano | fermato e multato

Durante un incidente, ha perso il controllo dell’auto e ha causato danni a un veicolo parcheggiato. Dopo aver lasciato la scena, le indagini hanno portato al suo identificamento. È stato quindi fermato e multato per aver abbandonato il luogo dell’incidente, in violazione delle normative vigenti. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare le regole in caso di incidente, anche quando si verifica un episodio imprevisto.

