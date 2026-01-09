Fa un incidente in cui sfascia un' auto e scappa ma le indagini lo inchiodano | fermato e multato
Durante un incidente, ha perso il controllo dell’auto e ha causato danni a un veicolo parcheggiato. Dopo aver lasciato la scena, le indagini hanno portato al suo identificamento. È stato quindi fermato e multato per aver abbandonato il luogo dell’incidente, in violazione delle normative vigenti. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare le regole in caso di incidente, anche quando si verifica un episodio imprevisto.
La sua auto non ha tenuto in curva e ha centrato l'auto parcheggiata di un residente, procurandogli danni importanti. Ma invece di fermarsi, il guidatore ha pensato bene di darsela a gambe. È quanto accaduto a Villasanta durante le feste di Natale col 'fuggitivo' che non aveva però fatto i conti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
