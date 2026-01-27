Rovetta trovato un lupo morto in località Conca Verde | era gravemente deperito

La scoperta di un lupo morto a Rovetta, in località Conca Verde, ha suscitato interesse tra gli abitanti e le autorità locali. Il animale, gravemente deperito, è stato trovato da un cittadino domenica 25 gennaio. La notizia evidenzia l’importanza di monitorare la fauna selvatica e di approfondire le cause di questi avvistamenti e ritrovamenti.

Rovetta (Bergamo), 27 gennaio 206 – Domenica 25 gennaio un cittadino ha segnalato la presenza di una carcassa di lupo. Subito gli agenti del Nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale di Bergamo sono intervenuti in località Conca Verde, nel comune di Rovetta, dove hanno trovato un esemplare di lupo morto da poche ore. Il ritrovamento della carcassa. L'animale, un maschio giovane, appariva gravemente deperito e in evidente stato di sottopeso. La sua presenza era già stata segnalata nella zona nel corso del fine settimana e, per tale motivo, l'area era già oggetto di attenzione da parte degli agenti della Polizia provinciale.

