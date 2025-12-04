Trovato un lupo morto nel parco | era senza testa zampe e coda Si indaga

Un lupo ucciso illegalmente, decapitato e privato di zampe e coda. È questo il macabro ritrovamento avvenuto qualche giorno fa al Parco naturale Fanes-Sennes-Braies e segnalato alla Centrale unica di emergenza. “Un atto di particolare crudeltà” hanato i carabinieri di Bolzano che, in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trovato un lupo morto nel parco: era senza testa, zampe e coda. Si indaga

Approfondisci con queste news

+++ Orrore nei boschi, trovato un lupo ucciso illegalmente e mutilato - facebook.com Vai su Facebook

Lupo decapitato per farne un trofeo: l'inasprimento dei controlli notturni fa scoprire un bracconiere. Aveva armi e carcasse - Un lupo morto e mutilato, abbattuto illegalmente, trovato a settembre nel Parco Naturale Fanes- msn.com scrive

Orrore nei boschi, trovato un lupo decapitato, senza zampe né coda (all'interno di un parco naturale): denunciato un uomo - Un lupo ucciso illegalmente al quale è stata tagliata la testa, le zampe e la coda (probabilmente per ricavarne un trofeo): è questa l'agghiacciante scoperta effettuata dai carabinieri e dal ... Scrive ildolomiti.it

Trovato un lupo decapitato in Val Badia: denunciato un uomo per bracconaggio - L’animale era stato decapitato e privato delle zampe e della coda, probabilmente per ricavarne un trofeo. Da altoadige.it

Lupo trovato morto a Pistoia, ipotesi bracconaggio - La carcassa di un esemplare giovane di lupo maschio è stata trovata dai carabinieri forestali di Pistoia, nei boschi intorno alla città. Riporta notizie.tiscali.it

Lupo trovato morto sulla strada a Ponteromito, ipotesi avvelenamento - Il rinvenimento è avvenuto a Ponteromito, in contrada Scandoglio, nel comune di Nusco. Riporta ilmattino.it