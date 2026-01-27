Rovetta trovato un esemplare di lupo morto in località Conca Verde

La scoperta di un lupo morto a Conca Verde a Rovetta evidenzia l’importanza del monitoraggio dei grandi carnivori nella zona. Le attività condotte dal personale del Nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale di Bergamo sono fondamentali per valutare lo stato di conservazione e i rischi legati alla presenza di queste specie. Un’attenzione costante per garantire l’equilibrio tra fauna e territorio.

Prosegue senza sosta l'attività di monitoraggio dei grandi carnivori (lupo e orso) svolta dal personale del Nucleo ittico venatorio della Polizia della provinciale di Bergamo. A seguito di una segnalazione pervenuta da un privato cittadino, nel pomeriggio di domenica 25 gennaio gli agenti di Via Tasso hanno rinvenuto in località Conca Verde, nel comune di Rovetta, un esemplare di lupo morto da poche ore. L'animale, un maschio giovane, appariva defedato e in evidente stato di sottopeso. La sua presenza era già stata segnalata nella zona nel corso del fine settimana e, per tale motivo, l'area era già oggetto di attenzione da parte degli agenti della Polizia provinciale.

