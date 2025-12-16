Crisi dei negozi di quartiere l' appello di Confcommercio Bari | Acquistare sotto casa valorizza le eccellenze locali

In un momento di crisi per i negozi di quartiere, Confcommercio Bari-Bat invita i cittadini a sostenere le attività locali, specialmente durante le festività natalizie. L’associazione sottolinea l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso acquisti di prossimità, per preservare il tessuto commerciale e mantenere vivo il cuore dei quartieri.

Un appello ai cittadini per aiutare i piccoli negozi locali, soprattutto durante le feste natalizie. Confcommercio Bari-Bat chiede sostegno per le attività di prossimità che popolano strade e quartieri. Da anni, infatti, si è fatta dura la vita per i negozi di prossimità, contrastati dalle.

