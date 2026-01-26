L’evoluzione e le necessità delle cure palliative nella conferenza ospitata dal Rotary Club Cesena

Il Rotary Club Cesena ha organizzato una conferenza dedicata all’evoluzione delle cure palliative, un ambito che coinvolge aspetti etici, psicologici, relazionali e sociali, oltre alla componente medica. L’evento mira a approfondire le necessità attuali e le sfide future di questa disciplina, evidenziando l’importanza di un approccio integrato per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Una cura che tocca l’etica, la psicologia, la sfera affettiva, quella relazionale e sociale oltreché la medicina vera e propria. E’ quella indirizzata ai cosiddetti “malati inguaribili”, i pazienti delle cure palliative. Di questo hanno parlato al Rotary Club Cesena - presieduto in questa annata da Ombretta Sternini - il dottor Marco Maltoni, direttore dell’Unità Operativa di cure Palliative dell’Ausl Romagna e responsabile dell’hospice di Forlipopoli, e la dottoressa Elena Amaducci, responsabile dell’hospice di Savignano sul Rubicone. L’occasione è stata quella di ricordare ai soci del sodalizio cesenate che il contributo all’acquisto di un ecografo portatile, in collaborazione con il Rotary Vallerubicone, è uno dei service dell’annata.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

