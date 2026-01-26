Giannina Orciari, vittima di un falso incidente, ha subito un grave shock emotivo che le è stato fatale. La sua morte, avvenuta a causa di un infarto, evidenzia la gravità delle truffe emotive e le conseguenze che possono derivarne. Un episodio che invita alla prudenza e alla consapevolezza dei rischi legati a truffe di questo tipo.

OSTRA VETERE Non ha retto il dolore per il raggiro subito Giannina Orciari. Il suo grande cuore si è spezzato di fronte al vile inganno di cui è stata vittima. Aveva 85 anni. Gente senza scrupoli le ha portato via prima tutti i gioielli, ricordi per lei preziosi, facendole credere che il figlio si fosse messo nei guai, poi la sua stessa vita. È accaduto venerdì mattina ad Ostra Vetere, al confine con Corinaldo dove oggi si svolgerà il funerale. Giannina Orciari era la vedova dell’imprenditore Giuseppe Baldassarri, deceduto nel 2004. Socio fondatore della Box Marche, a cui il Comune di Corinaldo un anno dopo la scomparsa ha intitolato piazza Baldassarri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Giannina cade nella trappola del finto incidente: quando lo scopre, muore d?infarto

Anziano non cade nella truffa telefonica del finto incidente e chiama il 112: denunciato 37enneI carabinieri di Verona hanno arrestato un 37enne coinvolto in una truffa telefonica ai danni di un anziano, che aveva evitato di cadere nella trappola chiamando il 112.

Leggi anche: Affari tuoi, Valentina non cade nella trappola del Dottore e vince (anche se poco)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inevitabile cade la scura della "censura algoritmica" della statunitense Meta: mi ero assunto consapevolmente il rischio e ora sono anche orgoglioso di essere in buona compagnia. Sto meditando di uscire dalle piattaforme di Meta (whatsapp incluso). Da X mi - facebook.com facebook