Dybala si ferma ancora almeno tre settimane di stop | lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro
Paulo Dybala si ferma almeno per tre settimane. Almeno. Per lui lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, si è fatto male calciando il rigore (e sbagliandolo) contro il Milan. L’argentino punta a rientrare (ma non è detto che ci riesca) entro fine mese, per la partita dell’Olimpico contro il Napoli. Le condizioni di Dybala. Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e per la Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala questa mattina hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, rimediata nel momento in cui ha calciato il rigore del possibile pareggio contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dybala si ferma ancora I tifosi: “Non se ne può più, è...” - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, si ferma ancora #Dybala. I tifosi: “Non se ne può più, è di vetro” #ASRoma - X Vai su X
Dybala si ferma ancora, almeno tre settimane di stop: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro - Gasperini perde Dybala: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. ilnapolista.it scrive
Infortunio Dybala, brutte notizie per la Roma: gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni. Ecco quanto dovrà stare fermo l’argentino - Infortunio Dybala: lesione al bicipite femorale e tempi di recupero ancora incerti. Secondo calcionews24.com
Dybala, l'esito degli esami: lesione al flessore e circa tre settimane di stop - Piccolo sospiro di sollievo in casa Roma sugli esami svolti in mattinata da Paulo Dybala: c'è lesione, più precisamente una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, ma lo stop non dovrebb ... Si legge su msn.com