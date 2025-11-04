Paulo Dybala si ferma almeno per tre settimane. Almeno. Per lui lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, si è fatto male calciando il rigore (e sbagliandolo) contro il Milan. L’argentino punta a rientrare (ma non è detto che ci riesca) entro fine mese, per la partita dell’Olimpico contro il Napoli. Le condizioni di Dybala. Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e per la Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Paulo Dybala questa mattina hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, rimediata nel momento in cui ha calciato il rigore del possibile pareggio contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dybala si ferma ancora, almeno tre settimane di stop: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro