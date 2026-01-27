Roma rilancio per Møller Wolfe | contatti in corso con il Wolverhampton

La Roma sta lavorando per rafforzare la propria rosa, concentrandosi sul mercato degli esterni. Recenti contatti con il Wolverhampton indicano un possibile rilancio per la trattativa con David Møller Wolfe, considerato un acquisto prioritario per la fascia. La società segue attentamente l’andamento della trattativa, valutando le prossime mosse per concludere l’affare.

La Roma accelera sul mercato degli esterni. Nelle ultime ore a Trigoria si lavora a un rilancio per sbloccare la trattativa che porta a David Møller Wolfe, profilo individuato come rinforzo prioritario per la fascia. Dopo il primo no del Wolverhampton, la dirigenza giallorossa sta valutando un aumento dell’offerta iniziale, con un ritocco economico mirato per riaprire il dialogo. Il club inglese ha respinto la proposta di partenza, ritenuta insufficiente, ma i contatti restano attivi. A Trigoria filtra fiducia, anche perché il giocatore ha già dato apertura al trasferimento alla Roma, attratto dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma sta lavorando per rinforzare la fascia sinistra, puntando su Møller Wolfe e Carrasco.

Roma accelera sulla sostituzione di Konstantinos Tsimikas, che sta per tornare al Liverpool.

