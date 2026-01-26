Roma accelera sulla sostituzione di Konstantinos Tsimikas, che sta per tornare al Liverpool. La società lavora per individuare il nuovo innesto sulla corsia sinistra, mantenendo attenzione alle opzioni più idonee. Wolfe rimane il nome preferito, mentre si delineano i dettagli per risolvere il nodo costi con il Wolverhampton. La strategia è di trovare una soluzione efficace senza perdere di vista l’equilibrio economico.

La Roma stringe i tempi sul dopo Konstantinos Tsimikas. Il rientro al Liverpool è ormai imminente e a Trigoria è partita l’accelerazione per individuare il sostituto sulla corsia sinistra. Il nome in cima alla lista è David Møller Wolfe, classe 2002 di proprietà del Wolverhampton. Il profilo piace per età, caratteristiche e margini di crescita, ma l’operazione non è ancora in discesa. Il nodo è economico. Le richieste del club inglese vengono considerate elevate e la Roma sta lavorando per rimodulare la trattativa, con l’obiettivo di abbassare i costi e rendere sostenibile l’affondo. La situazione è in evoluzione e resta legata alla disponibilità dei Wolves a rivedere le proprie pretese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Wolfe resta il primo nome: nodo costi con il Wolverhampton

