Municipio Roma V | Mussolini-MaritatoFI sicurezza ignorata basta parole da Caliste

Il Municipio Roma V deve affrontare una crescente crisi di sicurezza, evidenziando l’urgenza di interventi concreti. La situazione si deteriora e richiede azioni efficaci per migliorare la vivibilità del quartiere, superando le parole e puntando a soluzioni reali.

Il Municipio Roma V continua a dover affrontare una situazione di insicurezza che diventa sempre più grave e diffusa. “Auto vandalizzate, vetri infranti, furti negli istituti scolastici, degrado e microcriminalità quotidiana: una realtà che colpisce Centocelle, Villa De Sanctis, Villa Gordiani e altri quadranti del territorio, lasciando i cittadini soli e esasperati”. Queste le parole del segretario municipale di Forza Italia, Michel Emi Maritato, in una nota. Richiesta di maggiore sicurezza. “Durante l’ultima seduta dell’Osservatorio territoriale per la sicurezza – aggiunge – si è tornati a parlare, ancora una volta, di criticità, monitoraggi e necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Rachele Mussolini ha augurato buon lavoro a Michel Emi Maritato, nominato nuovo coordinatore di Forza Italia nel Municipio V di Roma.

Roma: Il cantiere di Via degli Angeli, nel Municipio V, si trova da settimane in stato di abbandono, privo di operai e mezzi, senza comunicazioni ufficiali ai residenti.

