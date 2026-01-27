La protesta dei caregiver familiari in piazza evidenzia la richiesta di riconoscimenti e tutele più adeguate. La manifestazione, promossa dai Caregiver Familiari Uniti, ha coinvolto persone di tutta Italia che chiedono una legge capace di garantire dignità, supporto economico e riconoscimento giuridico del loro ruolo. Si tratta di un passo importante per sensibilizzare le istituzioni sulle esigenze di chi si prende cura dei propri cari.

I caregiver familiari di tutta Italia in piazza. Per la prima volta si è realizzata oggi una partecipata manifestazione di protesta nazionale organizzata dai Caregiver Familiari Uniti (CFU) per chiedere che venga approvata dal parlamento una legge che “finalmente possa garantire dignità personali, tutele economiche, riconoscimenti giuridici del proprio ruolo di lavoratori, contributi figurativi a fini pensionistici, forme di prepensionamento, supporti psicologici e sociali”. La mobilitazione, alla quale erano presenti circa 300 donne e uomini provenienti da tutta Italia nonostante le notevoli difficoltà nel lasciare a casa i propri parenti con gravi disabilità, è avvenuta alle ore 10 in Piazza Santi Apostoli a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, i caregiver famigliari in piazza contro il ddl del governo: “Stanchi di elemosinare briciole”

