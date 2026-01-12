Governo approva ddl Sanità e caregiver

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega sulla Sanità, con l’obiettivo di riorganizzare e migliorare l’assistenza territoriale e ospedaliera. La nuova normativa mira a rivedere il modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, favorendo una maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti ai cittadini. La legge rappresenta un passo importante per aggiornare il sistema sanitario italiano alle esigenze attuali.

19.50 E' stato approvato, in Consiglio dei Ministri, il Disegno di legge delega per riorganizzare e potenziare l'assistenza territoriale e ospedaliera e rivedere il modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. Lo annuncia il ministro della Salute,Schillaci. Il CdM ha approvato anche il Disegno di legge "in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare", presentato dalla ministra per le Disabilità, Locatelli. Stanziati 257 milioni di euro di "risorse certe". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Governo approva norme Sanità, caregiver

Leggi anche: Ai caregiver familiari fino a 400 euro al mese: il governo approva la legge che riconosce «chi ama e cura» i propri cari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Governo approva ddl delega per la salute degli anziani. Parola d’ordine semplificazione e assistenza personalizzata anche per i non autosufficienti. Il coordinamento delle ... - Il Ddl, approvato dal Cdm odierno, consta di nove articoli e prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della ... quotidianosanita.it

BREVE STORIA TRISTE Il #GovernoMeloni approva il #Mercosur e affossa l’agricoltura italiana. La #legasalvinipremier fa parte del Governo Meloni. La Lega protesta contro il Mercosur. FINE - facebook.com facebook

CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA APPROVA BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, MELODIA (FRATELLI D’ITALIA): PIÙ RISORSE PER POLITICHE SOCIALI, MOBILITÀ E SVILUPPO, SEGNALE CONCRETO DI BUON GOVERNO” x.com