Roma in migliaia in piazza per la Palestina e contro il governo

Cdn.ilfaroonline.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 novembre 2025 – Un lungo corteo ha attraversato oggi Roma, da Porta San Paolo fino a piazza San Giovanni, per una manifestazione convocata in occasione della g iornata dedicata alla Palestina. In migliaia, tra giovani e adulti, hanno preso parte al corteo che ha riunito realtà politiche di centrosinistra, movimenti studenteschi e associazioni impegnate sul fronte dei diritti internazionali. Tra rivendicazioni sociali e sostegno alla Palestina. Fin dalle prime ore sono comparsi striscioni, bandiere e cartelli che intrecciavano la richiesta di una posizione più netta a favore del popolo palestinese con una protesta sociale rivolta al governo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

MIGLIAIA DI PERSONE MANIFESTANO A ROMA E MILANO PER LA PALESTINA E CONTRO LA MANOVRA DEL GOVERNO. LE CORRISPONDENZE DALLE PIAZZE - Manifestazioni nella giornata del 29 novembre 2025 a Roma e Milano dopo la giornata di sciopero generale del sindacalismo di base del giorno prima contro la  contro la manovra di guerra, il governo Me ... Secondo radiondadurto.org

roma migliaia piazza palestinaCorteo Pro Pal, a Roma Thunberg e Albanese in testa con i vigili fuoco - È partito da porta San Paolo, a Roma, il corteo "contro l'economia di guerra e per la Palestina libera". Da ansa.it

roma migliaia piazza palestinaManifestazione per Gaza oggi a Roma, il corteo in diretta: attese in piazza Francesca Albanese e Greta Thunberg - In diretta il corteo nazionale da Roma contro il riarmo e il genocidio in Palestina: dalle ore 14 la manifestazione prende il via da Porta San Paolo per ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Migliaia Piazza Palestina