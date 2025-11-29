Roma in migliaia in piazza per la Palestina e contro il governo

Roma, 29 novembre 2025 – Un lungo corteo ha attraversato oggi Roma, da Porta San Paolo fino a piazza San Giovanni, per una manifestazione convocata in occasione della g iornata dedicata alla Palestina. In migliaia, tra giovani e adulti, hanno preso parte al corteo che ha riunito realtà politiche di centrosinistra, movimenti studenteschi e associazioni impegnate sul fronte dei diritti internazionali. Tra rivendicazioni sociali e sostegno alla Palestina. Fin dalle prime ore sono comparsi striscioni, bandiere e cartelli che intrecciavano la richiesta di una posizione più netta a favore del popolo palestinese con una protesta sociale rivolta al governo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

