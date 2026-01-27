La questura ha vietato una manifestazione pro Pal a Roma nella giornata della memoria

La questura di Roma ha vietato una manifestazione pro Palestina prevista davanti alla sede del Partito Democratico. La decisione è stata presa dal questore Roberto Massucci, in occasione della giornata della memoria. La misura mira a garantire l’ordine pubblico e prevenire eventuali rischi legati alla manifestazione, che non potrà quindi svolgersi come inizialmente pianificato.

Oltre all'assenza di formale preavviso, alla base della motivazione del provvedimento c'e' anche "l'inidoneità" del luogo scelto, ossia davanti alla sede del Pd Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha vietato una manifestazione pro Palestina che era stata annunciata davanti alla sede nazionale del Partito Democratico in piazza Sant'Andrea delle Fratte, nella giornata di oggi.

La Questura di Roma ha negato l’autorizzazione alla manifestazione pro Palestina prevista per domani in piazza Sant'Andrea delle Fratte.

Possibili "incroci pericolosi" in vista sabato in centro a Reggio: in piazza del Monte ci sarà l'estrema destra, nell'attigua piazza Prampolini i centri sociali per un presidio pro Palestina. Alto livello di guardia da parte della Questura - facebook.com facebook