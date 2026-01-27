Roma diventare gasperiniani | Celik trascina Ghilardi sorprende

Nella storia del calcio, diventare gasperiniani rappresenta un percorso di crescita e comprensione del metodo di allenamento. A Trigoria, questa trasformazione sta emergendo come un processo che supera la semplice tattica, richiedendo impegno e dedizione. La formazione di una squadra forte si costruisce anche attraverso l’evoluzione individuale, con l’obiettivo di consolidare valori e strategie condivise.

A Trigoria sta prendendo forma un concetto che va oltre la tattica. Essere gasperiniani non è una dote innata, ma un processo. Gian Piero Gasperini non chiede solo applicazione: pretende un cambio di mentalità. Studio, lavoro quotidiano, intensità, anche qualche strigliata. Così si diventa giocatori "alla Gasperini", indipendentemente dall'età o dal passato. Non è una conversione riservata ai giovani: è uno stato dell'anima che, quando attecchisce, cambia il rendimento. Celik, da adattato a modello. L'esempio più evidente è Zeki Celik. Terzino discreto, reduce da un periodo opaco con José Mourinho, era stato "salvato" da Claudio Ranieri reinventandosi braccetto difensivo.

