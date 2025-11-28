Roma-Midtjylland 2-1 Koné preoccupa | ecco Ghilardi
Una gara complicata quella che ha dovuto affrontare la Roma in Europa League. Il Midtjylland, infatti, ha dato del filo da torcere agli uomini di Gasperini che sono comunque riusciti a portarla a casa. Tre punti fondamentali per la classifica e che permettono alla compagine capitolina di avvicinarsi alle prime 8 della classe. Un obiettivo alla portata della Lupa, ma che fino a qualche settimana fa era stato messo fortemente in dubbio a causa della duplice sconfitta in campo europeo contro Lille e Viktoria Plzen. Cosa resta di Roma-Midtjylland. Sicuramente Roma-Midtjylland è stata una partita giocata sull’intensità, ma soprattutto sull’uomo contro uomo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
Roma-Midtjylland 2-1 - Da Zero a Dieci Marco Rossi Mercanti 0 - La Roma elimina finalmente quel fastidioso "0" nella casella delle vittorie all'Olimpico in questa edizione dell'Europa League. Dopo le sconfitte contro Lille (0-1) e Viktoria Plzen (1-2), ec - facebook.com Vai su Facebook
Dalla perla di El Aynaoui al destro di El Shaarawy: Roma-Midtjylland, gli highlights Vai su X
Roma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights - Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo c ... Si legge su sport.sky.it
Roma-Midtjylland 2-1, gol e highlights: a segno El Aynaoui ed El Shaarawy - Primo gol di Neil El Aynaoui tra tutte le competizioni con la maglia della Roma e, in generale, il primo dal 17 maggio scorso, quando fece doppietta in Ligue 1 con la maglia del Lens contro il Monaco. Scrive sport.sky.it
Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy stendono la capolista - Gol di El Aynaoui ed El Shaarawy, giallorossi a 9 punti. Da lifestyleblog.it