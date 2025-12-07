PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-ROMA | Celik-Ghilardi segnale di stop Palestra scatenato
Voti e giudizi del match dell’Unipol Domus valido per la 14a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Gian Piero Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Cagliari. Caprile 6,5 Zappa 6,5. Dal 69? Prati 6 Luperto 7 Rodriguez 6,5 Palestra 6,5. Dal 92? Di Pardo Deiola 6,5 Adopo 6,5 Folorunsho 7. Dal 92? Kilicsoy Obert 6,5. Dal 77? Idrissi 6 Borrelli 6. Dal 69? Gaetano 7 S. Esposito 7 All. Fabio Pisacane 7 Il Cagliari gioca una partita meravigliosa, soprattutto sotto l’aspetto della voglia, della cattiveria agonistica ma senza trascurare l’attenzione tattica e la buonissima qualità in costruzione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
