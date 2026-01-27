Roma ad Atene tutte le info per la trasferta di Europa League

La Roma ha reso note le informazioni per i tifosi in viaggio verso Atene, in vista dell’ultima giornata di Europa League contro il Panathinaikos. La trasferta è importante per la fase finale del torneo e i dettagli organizzativi sono disponibili per i supporter che desiderano seguire la squadra in questa occasione europea.

La Roma ha diffuso le informazioni ufficiali per i tifosi in partenza verso Atene in vista dell’ottava e ultima giornata della fase campionato di UEFA Europa League, che vedrà i giallorossi affrontare il Panathinaikos in trasferta. Le indicazioni riguardano biglietti, punto di ritrovo, trasporti e accessi allo stadio. Biglietti e assistenza. Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il club ha precisato: « AS Roma informa che i biglietti acquistati per la trasferta contro il Panathinaikos FC sono stati inviati nella mattinata di martedì 27 gennaio agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto ». 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma ad Atene, tutte le info per la trasferta di Europa League Approfondimenti su Roma Ad Atene Europa League, giovedì Rangers-Roma: le info per i tifosi giallorossi Roma-Stoccarda: dove vederla, formazioni e info chiave del match di Europa League Roma-Stoccarda è il match valido per il 7° turno della fase a girone di Europa League, che si disputa allo Stadio Olimpico. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. LIVE ROMA-MIDTJYLLAND EUROPA LEAGUE Ultime notizie su Roma Ad Atene Argomenti discussi: Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; Panathinaikos-Roma: probabili formazioni, quando e dove vederla; Roma, turnover di Coppa pensando al Milan: le scelte di Gasperini; Ottava giornata di Europa League: guida alle partite. Panath?naïkos-Roma | La guida di Atene per i tifosi giallorossi in trasfertaGiovedì sera la Roma di Gian Piero Gasperini torna protagonista in Europa. Alle ore ... msn.com Panathinaikos-Roma (Europa League): orario, dove vederla in TV e pronosticoTutte le informazioni utili per seguire Panathinaikos-Roma di Europa League. msn.com Quali squadre sono più forti del Bologna in Europa League - facebook.com facebook 7. Roma 2-0 Stuttgart | Europa League x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.