Europa League giovedì Rangers-Roma | le info per i tifosi giallorossi

Superata l’amarezza per la sconfitta in campionato contro il Milan, per la Roma sarà nuovamente tempo di focalizzarsi sull’ Europa League, dove è necessario tornare a vincere per restare in corsa per le prime otto posizioni della classifica. I ko con Lille e soprattutto Viktoria Plzen hanno complicato il cammino dei giallorossi, che giovedì contro i Rangers, nel quarto turno di questa League Phase, cercheranno di conquistare i tre punti per provare a recuperare terreno nei confronti di chi li precede. Il comunicato della Roma. AS Roma informa che i biglietti acquistati per la sfida con i Rangers FC sono stati inviati nella mattinata di martedì 4 novembre agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Europa League, giovedì Rangers-Roma: le info per i tifosi giallorossi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Amici, sono gli eventi di questo fine settimana sul palco del Vtwin ? Giovedì 6 Novembre in #diretta Sky Sports Sky UEFA Europa League Rangers FC / AS Roma ore 21h Venerdì 7 Novembre in live ore 22h Kefamo Wonderband Chiara Rossini #Kefa Vai su Facebook

Torino candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029 Gabriele #Gravina: “Torino città ideale per ospitare un evento calcistico prestigioso” L’assegnazione è prevista nel settembre 2026 #FIGC - X Vai su X

DIRETTA/ Rangers Tottenham (risultato finale 1-1): pareggia Kulusevski! (12 dicembre 2024) - Sta per farci compagnia la diretta Rangers Tottenham, partita intrigante e derby britannico che la squadra scozzese affronta con 10 punti nel girone di Europa League, tre vittorie e un pareggio con il ... Lo riporta ilsussidiario.net

Anteprima quarta giornata Europa League: Roma a caccia del riscatto, Lyon e Midtjylland vogliono restare in vetta - Nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma vuole tornare alla vittoria, mentre Lyon e Midtjylland, entrambe a punteggio pieno, vogliono restare in vetta. Come scrive it.uefa.com

La copertina di Europa League sulle note di mew - Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. sport.sky.it scrive