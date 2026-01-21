Roma-Stoccarda | dove vederla formazioni e info chiave del match di Europa League

Roma-Stoccarda è il match valido per il 7° turno della fase a girone di Europa League, che si disputa allo Stadio Olimpico. Le due squadre, entrambe con un percorso simile in questa competizione, si affrontano in una partita importante per la qualificazione. Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire l’incontro, le formazioni e gli aspetti principali da conoscere.

La Roma torna protagonista in Europa League per una sfida di grande prestigio. Nel 7° turno della fase a girone unico, i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico lo Stoccarda, formazione che fin qui ha avuto un cammino praticamente identico a quello dei capitolini. Una partita che può pesare molto nella corsa alla qualificazione. Stato di forma delle squadre. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento europeo nel miglior momento della stagione: tre vittorie consecutive in Serie A, quarto posto in classifica e filotto positivo anche in Europa League. L’innesto di Donyell Malen ha dato nuova linfa all’attacco e l’ambiente è carico di entusiasmo.🔗 Leggi su Funweek.it

Roma-Stoccarda, settima giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaRoma e Stoccarda si affrontano nella settima giornata di Europa League 20252026, in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi.

Leggi anche: Roma-Midtyjlland oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Roma-Stoccarda giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Stoccarda: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Roma-Stoccarda (Europa League): orario, dove vederla in tv e pronostico.

Roma-Stoccarda: dove vederla, formazioni e info chiave del match di Europa LeagueLa Roma torna protagonista in Europa League per una sfida di grande prestigio. Nel 7° turno della fase a girone unico, i giallorossi ospitano allo Stadio ... funweek.it

Dove vedere Roma-Stoccarda giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioniIl Napoli torna in campo in Champions League e tenta di non perdere le ultime speranze di qualificazione diretta: dove vedere la gara col Copenhagen in diretta tv e streaming. goal.com

Diamo i numeri! La Roma ospita lo Stoccarda: entrambe a 12 punti, tedeschi avanti solo per differenza reti. Giallorossi in fiducia dopo tre vittorie di fila in Serie A. Nessun precedente ufficiale tra le due squadre. Gian Piero Gasperini ha già battuto lo - facebook.com facebook

Roma- Stoccarda: Pisilli parlerà in conferenza stampa con Gasperini bit.ly/45PulJm #AsRoma x.com