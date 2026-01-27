Rocchi arrabbiatissimo con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli | per il designatore Bremer-Hojlund era rigore netto Il retroscena

In questa analisi si approfondiscono i recenti interventi della giustizia sportiva in relazione alla partita Juventus-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni e alle controversie emerse. Vengono descritti i retroscena e le posizioni delle parti coinvolte, evidenziando l'importanza di un’interpretazione corretta delle norme nel contesto sportivo italiano.

Rocchi furioso con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli: per il designatore Bremer-Hojlund era rigore netto. Svelato il retroscena. La scure di Gianluca Rocchi si abbatte sulla direzione di gara di Maurizio Mariani e sul VAR Daniele Doveri. Nonostante la vittoria della Juventus sul Napoli sia apparsa netta nel punteggio, l’episodio avvenuto a cinque minuti dalla fine del primo tempo, sul risultato di 1-0, ha scatenato l’ ira dei vertici arbitrali. La bocciatura è pesante: il doppio contatto nell’area bianconera, con « l’abbraccio a due mani » di Bremer su Hojlund seguito dal « placcaggio » di Kalulu su Vergara, è stato etichettato come un errore chiaro ed evidente che non può essere derubricato a semplice scontro di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Durante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund.

In seguito alla partita Juventus-Napoli, sono state sollevate critiche nei confronti di Mariani e Doveri, giudicati inadeguati nel gestire il rigore negato.

