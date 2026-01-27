In seguito alla partita Juventus-Napoli, sono state sollevate critiche nei confronti di Mariani e Doveri, giudicati inadeguati nel gestire il rigore negato. Rocchi si è mostrato molto deluso, evidenziando le problematiche legate alle decisioni arbitrali e il loro impatto sulla partita. La vicenda mette in luce le difficoltà dell’arbitraggio e le conseguenze di eventuali errori in incontri di tale rilevanza.

"> Bocciatura pesante. E nonostante la “copertura” inevitabile garantita dall’imminente viaggio verso i Mondiali nordamericani, Maurizio Mariani e il VAR Daniele Doveri escono con le ossa rotte da Juventus-Napoli. Come racconta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, l’episodio del rigore negato agli azzurri ha mandato di traverso il debriefing di Gianluca Rocchi, già irritato da un periodo arbitrale ricco di errori evidenti. Il contatto incriminato è quello tra Bremer e Hojlund, un abbraccio a due mani – braccio sinistro attorno al collo, destro al fianco – in una situazione lontana dall’essere un semplice corpo a corpo di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juve-Napoli, Mariani e Doveri bocciati: Rocchi furioso per il rigore negato

Durante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund.

Per la 20ª giornata di Serie A, Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri come arbitro di Inter-Napoli, il match che si terrà domenica sera a San Siro.

