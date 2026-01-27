Questo incontro al Gruppo di lettura di Nadia Terranova, presso la libreria Il Giardino Incartato, offre l’opportunità di approfondire il romanzo “Wilde come se”. L’evento, previsto per mercoledì 28 gennaio alle 21.15, invita i lettori a riflettere sui temi di Oscar Wilde e il soldato omicida, protagonisti di un racconto che unisce destini distanti in un contesto carcerario.

Nella libreria Il Giardino Incartato al Pigneto a Roma alle 21.15 l’incontro con l’autore. Le lettrici pronte alle loro riflessioni e valutazioni del romanzo con protagonisti Oscar Wilde e un soldato omicida, due destini lontani poi uniti nello stesso carcere La scoperta dei due protagonisti. Una pagina dopo l’altra, fino alla conclusione. E ora il gruppo di lettura coordinato dalla scrittrice Nadia Terranova incontra Roberto Ippolito autore del romanzo “ Wilde come se ”, pubblicato da Sem Feltrinelli, scelto in comune da loro. L’appuntamento è in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle 21.15 nella libreria romana Il Giardino Incartato di Barbara Ferraro, Via del Pigneto 303 c. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roberto Ippolito con "Wilde come se" al Gruppo di lettura di Nadia Terranova mercoledì 28 gennaio

Il Teatro della Dodicesima ospita “Wilde come se”, uno spettacolo che offre un’immersione nell’epoca vittoriana attraverso il romanzo di Oscar Wilde.

