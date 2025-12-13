Wilde come se di Roberto Ippolito al Teatro della Dodicesima | immersione nell’era vittoriana con il romanzo
Il Teatro della Dodicesima ospita “Wilde come se”, uno spettacolo che offre un’immersione nell’epoca vittoriana attraverso il romanzo di Oscar Wilde. L’evento si svolgerà giovedì 18 dicembre alle 18.30 a Roma Spinaceto, organizzato dalla Libreria del Sole, con ingresso libero. Un’occasione per scoprire e rivivere l’atmosfera del tempo in modo coinvolgente.
Appuntamento giovedì 18 dicembre alle 18.30 a Roma Spinaceto organizzato dalla Libreria del Sole, ingresso libero. Dialogo con Tiziana Forzano. Portate alla luce con anni di ricerche le vicende non conosciute di un soldato condannato a morte e di Oscar Wilde, finiti nello stesso carcere L’Ottocento si avvia alla fine: in Inghilterra un giovane corona il sogno di entrare nelle guardie reali, mentre un drammaturgo e poeta spopola. Eppure. succede quello che Roberto Ippolito racconta con il romanzo “ Wilde come se ” pubblicato da Sem Feltrinelli. Il romanzo viene presentato giovedì 18 dicembre 2025 alle 18. Romadailynews.it
