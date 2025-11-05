Due destini lontani poi il carcere duro insieme | Wilde come se di Roberto Ippolito a Ostia

Giovedì 6 novembre alle 17.00 presentazione al Leggio del Mare del romanzo Sem Feltrinelli con la doppia storia di Oscar Wilde e di un soldato omicida. Conversazione con Anna Maria Vanalesti, al Ristorante Urbinati. Il libro basato su anni di ricerche L’era vittoriana si sta avviando alla fine. Ma è la scena, determinante, del romanzo di Roberto Ippolito “ Wilde come se ”, pubblicato da Sem Feltrinelli, che l’autore presenta giovedì 6 novembre 2025 alle 17.00 a Ostia, al Leggio del Mare. Conversa con Anna Maria Vanalesti al Ristorante Urbinati, Lungomare Toscanelli 121, con ingresso libero. Collabora la libreria Book Felix di Valter Pastori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Due destini lontani, poi il carcere duro insieme: “Wilde come se” di Roberto Ippolito a Ostia

