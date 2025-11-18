Fico punta sulla telemedicina | Basta code negli ospedali Cirielli | Ridurre le liste d’attesa e assunzioni subito

Si è chiuso con una stretta di mano e un reciproco “in bocca al lupo” il dibattito su SkyTg24 tra i candidati alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico per il centrosinistra ed Edmondo Cirielli per il centrodestra. Il faccia a faccia, con tempi paritari e un appello finale al voto, ha toccato sanità, autonomia differenziata, legalità, fine vita e condono edilizio. Appelli finali. Nel suo messaggio agli elettori, Cirielli ha insistito sul carattere “non solo politico, ma molto amministrativo” del voto campano, invitando a valutarlo “per titoli professionali, esperienze lavorative e affidabilità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it