Riviera jonica in ginocchio dopo il ciclone 22mila firme per chiedere più fondi e lavori urgenti

La Riviera Jonica della Sicilia chiede interventi immediati dopo i danni causati dal ciclone

Sono oltre 22.000 le firme raccolte su Change.org per chiedere interventi urgenti per la Riviera Jonica della Sicilia, devastata dalla furia della tempesta "Harry", che ha colpito il litorale dell’Isola.Nel testo dell’appello si descrive un quadro drammatico: la Strada Statale 114, arteria.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

