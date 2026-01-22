Noi spalatori loro assenti | la riviera jonica resiste al ciclone Harry

Lungo la riviera jonica messinese, le comunità si mobilitano con strumenti semplici per fronteggiare l’emergenza causata dal ciclone Harry. Con guanti, pale e la forza dei cittadini, si cercano di ridurre i danni e ripristinare la normalità, dimostrando un senso di solidarietà e resilienza quotidiana di fronte a eventi meteorologici estremi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.