Noi spalatori loro assenti | la riviera jonica resiste al ciclone Harry
Lungo la riviera jonica messinese, le comunità si mobilitano con strumenti semplici per fronteggiare l’emergenza causata dal ciclone Harry. Con guanti, pale e la forza dei cittadini, si cercano di ridurre i danni e ripristinare la normalità, dimostrando un senso di solidarietà e resilienza quotidiana di fronte a eventi meteorologici estremi.
Guanti, pale e forza delle braccia per spalare. È così che, lungo la riviera jonica messinese, intere comunità stanno reagendo all’ennesima emergenza causata dal ciclone Harry. Mentre la sabbia invade strade, negozi e abitazioni, sui social monta una rabbia composta ma profonda: quella di chi si.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Maltempo al Sud, ciclone Harry al culmine: allerta rossa in tre regioniIl maltempo si intensifica al Sud Italia, con il ciclone Harry al suo massimo.
