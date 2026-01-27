Rituali spade e mantelli | nel mondo dei neo-templari di Bologna

In città sono almeno quattro le associazioni che si rifanno all’antico Ordine cavalleresco sebbene non esista nessuna successione diretta. Ecco dove si riuniscono e quali sono i loro scopi Croci rosse, mantelli bianchi, rituali di investitura con tanto di replica di una spada medievale, riferimenti alla Terrasanta e a una cavalleria cristiana idealizzata alimentano ancora oggi un immaginario che mescola storia, leggenda e spiritualità. Stiamo parlando del mito dei Templari, una parola che da sola a distanza di secoli continua a esercitare una forza evocativa potente. A Bologna questo immaginario non è confinato ai libri o alle rievocazioni turistiche ma convive con una costellazione di organizzazioni dette “neo-templari” che si presentano come eredi simboliche dell’antico Ordine del Tempio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su neo templari

A Roma, il richiamo del passato medievale si manifesta attraverso il crescente interesse per i neo-templari.

Scopri i nuovi cavalieri templari di Palermo, un percorso tra storia e leggenda.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su neo templari

Argomenti discussi: Avete mai sentito parlare del club dell'occhio nero? C'entrano Satana e pure gli occhiali da sole di Macron.

Rituali, spade e mantelli: nel mondo dei neo-templari di BolognaIn città sono almeno quattro le associazioni che si rifanno all’antico Ordine cavalleresco sebbene non esista nessuna successione diretta. Ecco dove si riuniscono e quali sono i loro scopi ... bolognatoday.it

Cavalieri, dame, spade medievali e antichi rituali. A Roma dilaga il fenomeno dei neo-templariTra storia, simboli e luoghi della cristianità la Capitale è il centro nevralgico delle attività di realtà associative che si rifanno all’antico ordine cavalleresco. Ma senza esserne i veri eredi, ecc ... romatoday.it

Cavalieri, dame, spade medievali e antichi rituali. A Roma dilaga il fenomeno dei neo-templari ift.tt/Lula8oH x.com

Non è il Perù. È un’Atlantide perduta nel tempo, inghiottita dalla selva Ed è in Italia, a due passi da Roma Sentieri introvabili altari sacrificali pietre rituali spade nella roccia Domenica ci andiamo. Ci sarai Selva di Malano (VT) - Ital - facebook.com facebook