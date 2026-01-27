Ritrovato Antonio Menegon | l’ingegnere anti autovelox ha chiamato i carabinieri da un bar

Antonio Menegon, ingegnere noto per il suo impegno contro gli autovelox, è stato ritrovato dopo essere scomparso il 3 gennaio. La sua vicenda ha suscitato attenzione, considerando anche le minacce e i danneggiamenti da lui subiti. Menegon ha contattato i carabinieri da un bar, permettendo così di fare luce sulla sua posizione e sulle circostanze della sparizione.

Vittima di minacce e danneggiamenti, di Antonio Menegon si erano perse le tracce il 3 gennaio scorso. Le ricerche non avevano avuto esito fino a ieri sera quando ha chiamato i carabinieri da un bar del Vicentino affermando di essersi allontanato volontariamente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonio Menegon, ingegnere scomparso il 3 gennaio, è stato rintracciato e sta bene.

Vittima di minacce e danneggiamenti, di Antonio Menegon si erano perse le tracce il 3 gennaio scorso. Le ricerche non avevano avuto esito fino a ieri sera quando ha chiamato i carabinieri da un bar

Ha chiamato lui i carabinieri da un bar di Ancignano, sta bene, non ha subìto costrizioni. Le indagini, iniziate dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla sorella, continuano

Vicenza, ritrovato Antonio Menegon, l'ingegnere «no autovelox»: «Me ne sono andato di mia volontà»

In serata si è messo in contatto lui stesso con i Carabinieri. Ai militari ha detto che si era allontanato volontariamente. "Lo abbiamo appena riportato a casa, è un po' provato ma tutto sommato sta bene.