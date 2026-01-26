Antonio Menegon rintracciato l' ingegnere anti autovelox scomparso il 3 gennaio | è stato lui a chiamare i carabinieri da un bar a Sandrigo

Antonio Menegon, ingegnere scomparso il 3 gennaio, è stato rintracciato e sta bene. La vicenda si è risolta positivamente, confermando il suo stato di salute e la sua posizione.

Bassano del Grappa (VICENZA) - L'ingegnere Antonio Menegon, sparito dal 3 gennaio senza lasciare tracce, sta bene. Il 78enne di Tezze sul Brenta (Vicenza) è stato rintracciato oggi, lunedì 26 gennaio, in un bar del Comune di Sandrigo, in provincia di Vicenza. Dopo settimane di ricerche, è stato proprio il "paladino della lotta agli autovelox" a chiamare i carabinieri, indicando la sua posizione. Le ricerche Menegon aveva fatto perdere le sue tracce dal 3 gennaio. Da quel giorno erano state attivate le ricerche da parte dei carabinieri di Bassano, con il concorso dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vicenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Antonio Menegon, rintracciato l'ingegnere anti autovelox scomparso il 3 gennaio: è stato lui a chiamare i carabinieri da un bar a Sandrigo Approfondimenti su Antonio Menegon Scomparso dal 2 gennaio l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon L’ingegnere Antonio Menegon è scomparso il 2 gennaio. Antonio Menegon, scomparso l'ingegnere anti-autovelox È venuto a mancare Antonio Menegon, ingegnere noto per aver dedicato parte della sua attività alla denuncia delle pratiche irregolari degli autovelox. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Antonio Menegon La scomparsa di Antonio Menegon a Chi l’ha visto/ L’ingegnere che lottava contro gli autovelox irregolariDove è finito l'ingegnere Antonio Menegon? Se ne parlerà questa sera a Chi l'ha visto, durante la nuova puntata: ecco che cosa sappiamo ... ilsussidiario.net Scomparsa del paladino anti-autovelox Antonio Menegon: Stava lavorando su denunce precise con nomi e cognomiProsegue il giallo sulla scomparsa di Antonio Menegon, perito anti-autovelox scomparso il 2 gennaio 2026. Doveva testimoniare in Tribunale a Cosenza. Il collaboratore e amico esclude il gesto estremo: ... fanpage.it L'ingegnere scomparso di cui si parla molto in questi giorni è Antonio Menegon, un perito anti-autovelox di Tezze sul Brenta (Vicenza), sparito dal 3 gennaio 2026, con indagini in corso per il mistero che circonda il caso, tra messaggi di preoccupazione e indiz - facebook.com facebook Chi l’ha visto, anticipazioni stasera 21 gennaio 2026: focus sugli omicidi di Federica Torzullo e Franka Ludwig e sulla scomparsa di Antonio Menegon x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.