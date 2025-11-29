Al via martedì i lavori di ripristino del manto stradale in alcune vie del forese
Martedì 2 dicembre inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in alcune vie dell’area territoriale di Castiglione: via Bagnolo a Casemurate e via Civinelli e via Solferino a Mensa. In tutte le strade interessate è previsto anche il rifacimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Martedì 2 dicembre lavori di manutenzione della rete idrica in Banchi di Sopra e zone limitrofe con possibili abbassamenti di pressione o temporanee mancanze d’acqua - facebook.com Vai su Facebook