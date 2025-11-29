Al via martedì i lavori di ripristino del manto stradale in alcune vie del forese

Ravennatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 2 dicembre inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in alcune vie dell’area territoriale di Castiglione: via Bagnolo a Casemurate e via Civinelli e via Solferino a Mensa. In tutte le strade interessate è previsto anche il rifacimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Via Marted236 Lavori Ripristino