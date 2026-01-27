Rinviato a giudizio Omar Favaro condannato per la strage di Novi Ligure accusato di maltrattamenti all’ex moglie
Il procedimento giudiziario nei confronti di Omar Favaro, coinvolto nella strage di Novi Ligure, è stato rinviato a giudizio. La giudice Lucrezia Natta di Ivrea ha deciso che Favaro dovrà affrontare un nuovo processo, dopo essere stato accusato di maltrattamenti all’ex moglie. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, richiedendo ulteriori accertamenti e valutazioni.
Rinviato a giudizio. Oggi, 27 gennaio, la giudice del tribunale di Ivrea Lucrezia Natta ha stabilito che Omar Favrò dovrà di nuovo essere processato. L’uomo, già condannato per la strage di Novi Ligure con Erika De Nardi, adesso è accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, assistita.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Omar Favaro, coinvolto in un nuovo procedimento legale, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l’ex moglie.
