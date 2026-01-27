Rinviato a giudizio Omar Favaro condannato per la strage di Novi Ligure accusato di maltrattamenti all’ex moglie

Il procedimento giudiziario nei confronti di Omar Favaro, coinvolto nella strage di Novi Ligure, è stato rinviato a giudizio. La giudice Lucrezia Natta di Ivrea ha deciso che Favaro dovrà affrontare un nuovo processo, dopo essere stato accusato di maltrattamenti all’ex moglie. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, richiedendo ulteriori accertamenti e valutazioni.

