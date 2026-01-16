Il turismo e l’imposta di soggiorno La applica solo un Comune su tre | Potrebbe valere due milioni in più

In Italia, solo un terzo dei comuni applica l’imposta di soggiorno. In Umbria, nel 2024, oltre 1,4 milioni di pernottamenti non sono stati soggetti a questa tassa, perché registrati in località che ancora non la adottano. Questa situazione potrebbe rappresentare una perdita di circa due milioni di euro di entrate per i comuni della regione, evidenziando un’opportunità di miglioramento nella gestione delle risorse turistiche.

Perugia, 16 gennaio 2026 – Nel 2024 in Umbria oltre 1,4 milioni di pernottamenti – più di uno su cinque, per una quota doppia rispetto alla media italiana – non sono stati assoggettati all’ imposta di soggiorno perché avvenuti in comuni che non la applicano. Se il tributo fosse stato in vigore nell’intero territorio regionale, il gettito potenziale aggiuntivo sarebbe stato pari a circa +26,3%, ossia 1,7 milioni di euro in più. E’ quanto stima Mauro Casavecchia, ricercatore di Agenzia Umbria Regione, che ha effettuato alcuni approfondimenti sulla questione, svelando come il potenziale turistico umbro è ancora da sviluppare sotto questo punto di vista “La mancata piena applicazione dell’imposta - spiega Casavecchia - non riduce solo le risorse disponibili per finanziare servizi pubblici e manutenzione del patrimonio, ma accentua anche le asimmetrie tra territori: alcuni comuni riescono a capitalizzare il proprio appeal turistico, mentre altri, pur beneficiando dei flussi, non utilizzano appieno gli strumenti fiscali a loro disposizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

