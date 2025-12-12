Fondi dall' imposta di soggiorno per più forze dell' ordine Magrini | Dal governo non si è saputo più nulla

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo approfondisce la richiesta del Comune di Rimini di destinare i fondi dell'imposta di soggiorno alle forze dell'ordine, con particolare attenzione alla proposta avanzata durante il Meeting. La consigliera Anna Maria Barilari ha presentato un'interrogazione per ottenere aggiornamenti sullo stato di questa proposta, che al momento sembra essere rimasta senza risposte dal governo.

La consigliera Anna Maria Barilari ha presentato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sulla proposta avanzata dal Comune di Rimini al governo - e direttamente al ministro Piantedosi in occasione dell’ultima edizione del Meeting - per inserire le spese per l’ambito della sicurezza urbana. Riminitoday.it

fondi dall imposta soggiornoRimini, Magrini: “I Comuni siano liberi di usare l’imposta di soggiorno dove serve” - La consigliera del PD AnnaMaria Barilari ha presentato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sulla proposta avanzata dal Comune di Rimini al Governo - chiamamicitta.it

Aumento dell'imposta di soggiorno: "Sproporzionato e non graduale, si rivedano le tariffe" - Così, in una nota, i gruppi consiliari M5s, Pd, Alleanza Sinistra Italiana e Verdi e Controcorrente: "Penalizzate le strutture economiche e i turisti giovani” ... cataniatoday.it

Immagine generica

Le 16 DETRAZIONI FISCALI che nessuno conosce | Avv. Angelo Greco

Video Le 16 DETRAZIONI FISCALI che nessuno conosce | Avv. Angelo Greco