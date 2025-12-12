Fondi dall' imposta di soggiorno per più forze dell' ordine Magrini | Dal governo non si è saputo più nulla

L'articolo approfondisce la richiesta del Comune di Rimini di destinare i fondi dell'imposta di soggiorno alle forze dell'ordine, con particolare attenzione alla proposta avanzata durante il Meeting. La consigliera Anna Maria Barilari ha presentato un'interrogazione per ottenere aggiornamenti sullo stato di questa proposta, che al momento sembra essere rimasta senza risposte dal governo.

La consigliera Anna Maria Barilari ha presentato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sulla proposta avanzata dal Comune di Rimini al governo - e direttamente al ministro Piantedosi in occasione dell’ultima edizione del Meeting - per inserire le spese per l’ambito della sicurezza urbana. Riminitoday.it

Rimini, Magrini: “I Comuni siano liberi di usare l’imposta di soggiorno dove serve” - La consigliera del PD AnnaMaria Barilari ha presentato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti sulla proposta avanzata dal Comune di Rimini al Governo - chiamamicitta.it

Aumento dell'imposta di soggiorno: "Sproporzionato e non graduale, si rivedano le tariffe" - Così, in una nota, i gruppi consiliari M5s, Pd, Alleanza Sinistra Italiana e Verdi e Controcorrente: "Penalizzate le strutture economiche e i turisti giovani” ... cataniatoday.it

#srilanka???? LA RACCOLTA FONDI IN SRI-LANKA La raccolta fondi straordinaria, attivata dalla nostra Comunità per sostenere don Anton e le famiglie colpite dall’alluvione in Sri Lanka, ha già dato frutti importanti. In queste settimane abbiamo raccolta: € 738 - facebook.com facebook