Nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra delle scuole medie di Povegliano

Veronasera.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Povegliano fa il pieno di energia. Tra qualche settimana, sarà realizzato dal Comune un nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra delle scuole medie “Alessandro Manzoni”. L’intervento, del valore complessivo di 128.351,58 euro, rappresenta un tassello strategico nello sviluppo della CER “Gocce. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nuovo impianto fotovoltaico palestraLa Palestra della Solidarietà affidata alla Polisportiva Nazareno - La Palestra della Solidarietà di piazzale Bob Marley è stata riaffidata in via diretta alla Polisportiva Nazareno, attuale gestore, che ha presentato un progetto di rigenerazione e gestione di cui la ... Si legge su temponews.it

nuovo impianto fotovoltaico palestraManutenzione impianto fotovoltaico su palestra a Gerocarne (VV) - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio e assistenza amministrativa dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della palestra di via Michele Bianchi del capoluogo di pote ... Scrive qualenergia.it

nuovo impianto fotovoltaico palestraPalestra della Solidarietà, restyling. La Polisportiva Nazareno garante - La palestra della Solidarietà di piazzale Bob Marley è stata riaffidata in via diretta alla Polisportiva Nazareno, attuale gestore, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Impianto Fotovoltaico Palestra