Nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra delle scuole medie di Povegliano

Povegliano fa il pieno di energia. Tra qualche settimana, sarà realizzato dal Comune un nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra delle scuole medie “Alessandro Manzoni”. L’intervento, del valore complessivo di 128.351,58 euro, rappresenta un tassello strategico nello sviluppo della CER “Gocce. 🔗 Leggi su Veronasera.it

