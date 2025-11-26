Un nuovo impianto fotovoltaico per il depuratore di San Jacopo

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acque aggiunge un nuovo tassello alla strategia di transizione energetica, con l’attivazione di un impianto fotovoltaico da 66 kilowatt sulle coperture del depuratore San Jacopo, situato nella zona nord del comune di Pisa. Dislocato su due edifici e composto in totale da 138 pannelli, l’impianto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

