Un nuovo impianto fotovoltaico per il depuratore di San Jacopo
Acque aggiunge un nuovo tassello alla strategia di transizione energetica, con l’attivazione di un impianto fotovoltaico da 66 kilowatt sulle coperture del depuratore San Jacopo, situato nella zona nord del comune di Pisa. Dislocato su due edifici e composto in totale da 138 pannelli, l’impianto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo impianto fotovoltaico Energy Italy completato! Location: Foligno (PG) Potenza: 4,95 kWp Sistema: Fotovoltaico Smart Un altro cliente ha scelto di: Ridurre i costi energetici Produrre energia pulita Anche tu vuoi questi vantaggi? Contattaci - facebook.com Vai su Facebook
È stato un piacere partecipare alla posa della prima pietra del nuovo impianto di @Kronospan a #SanVitoAlTagliamento. Un investimento strategico per il territorio che unisce #innovazione #sostenibilità e lavoro qualificato #economiacircolare #welfare #FVG Vai su X
Depuratore, investimento da 13 milioni per l’opera di innovazione dell’impianto di via Gonars: via al riuso delle acque - Un investimento da 13 milioni di euro per proiettare il sistema di depurazione cittadino verso gli standard europei del futuro. ilgazzettino.it scrive
Benevento, il 26 novembre la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo depuratore - Domani 26 novembre alle ore 16:30, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, il Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue Fabio Fatuzzo e il sindaco Clemente M ... Secondo ntr24.tv
Rifare l'impianto di depurazione di Udine: stanziati 13 milioni - L'ha annunciato il presidente del Cafc Salvatore Benigno questa mattina, dando i dettagli di quanto cambierà in via Gonars ... Riporta udinetoday.it