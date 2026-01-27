Rifiuti tra controlli e tutor | Situazione fuori controllo serve chiarezza

Da modenatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione dei rifiuti a Modena continua a essere al centro del dibattito pubblico. Tra controlli e tutor, si sollevano questioni sulla chiarezza delle procedure e sulla situazione attuale, considerata da alcuni fuori controllo. La discussione coinvolge diverse forze politiche, evidenziando l’importanza di un approfondimento sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città.

Anche M5S e Civici intervengono sul tema degli abbandoni e delle difficoltà collegate alla raccolta differenziata in città Il dibattito sulla raccolta rifiuti a Modena si infiamma nuovamente, con il Movimento 5 Stelle che tira per la giacca la maggioranza di cui fa parte e con i “Civici”. non più in maggioranza in città - che propongono nuove soluzioni di emergenza. Per il Movimento 5 Stelle, il punto di partenza è la tutela di chi rispetta le regole. In una nota ufficiale, i pentastellati sottolineano come "le difficoltà legate alla gestione dei rifiuti hanno diverse motivazioni", ma pongono l'accento sul fatto che "gli abbandoni incontrollati, che rappresentano il problema più attuale, vanno chiaramente e severamente repressi e sanzionati".🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rifiuti Modena

Rapina tra minorenni in via Montanara, SOS Parma: "Situazione fuori controllo, servono risposte immediate"

Un episodio di rapina tra minorenni in via Montanara solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere.

"Zona stazione fuori controllo, la situazione è intollerabile"

La zona della stazione di Parma si presenta in condizioni di degrado che richiedono interventi immediati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rifiuti Modena

Argomenti discussi: Rafforzare i controlli sulle movimentazioni dei rifiuti, in arrivo protocollo d'intesa tra Mase e Adm; Barberino Tavarnelle. 2025: un anno di controlli e monitoraggio contro i furbetti dei rifiuti. Ispettori ambientali all’opera su tutto il territorio; Un gestionale sempre più centrale per la filiera ortofrutticola, tra controllo dei costi certificazioni e rifiuti agricoli; Arpa Molise, Report sul controllo del territorio - SNPA.

rifiuti tra controlli eTracciabilità dei rifiuti tra norme e controlli: l’incontro a SassariA Sassarii Confindustria Centro Nord Sardegna e Arpas hanno promosso un incontro sulle novità del RENTRI sulla Tracciabilità dei Rifiuti. sassarioggi.it

Rifiuti e scarti tessili, controlli mirati nelle aziende del PrateseGrazie ad accordo tra Alia Plures e polizia provinciale meno irregolarità. Più violazioni gravi, scoperti e sanzionati evasori Tari ... gonews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.