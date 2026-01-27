Rifiuti tra controlli e tutor | Situazione fuori controllo serve chiarezza
La gestione dei rifiuti a Modena continua a essere al centro del dibattito pubblico. Tra controlli e tutor, si sollevano questioni sulla chiarezza delle procedure e sulla situazione attuale, considerata da alcuni fuori controllo. La discussione coinvolge diverse forze politiche, evidenziando l’importanza di un approfondimento sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città.
Anche M5S e Civici intervengono sul tema degli abbandoni e delle difficoltà collegate alla raccolta differenziata in città Il dibattito sulla raccolta rifiuti a Modena si infiamma nuovamente, con il Movimento 5 Stelle che tira per la giacca la maggioranza di cui fa parte e con i “Civici”. non più in maggioranza in città - che propongono nuove soluzioni di emergenza. Per il Movimento 5 Stelle, il punto di partenza è la tutela di chi rispetta le regole. In una nota ufficiale, i pentastellati sottolineano come "le difficoltà legate alla gestione dei rifiuti hanno diverse motivazioni", ma pongono l'accento sul fatto che "gli abbandoni incontrollati, che rappresentano il problema più attuale, vanno chiaramente e severamente repressi e sanzionati".🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Rifiuti Modena
Ultime notizie su Rifiuti Modena
