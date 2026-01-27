Rifiuti tra controlli e tutor | Situazione fuori controllo serve chiarezza

La gestione dei rifiuti a Modena continua a essere al centro del dibattito pubblico. Tra controlli e tutor, si sollevano questioni sulla chiarezza delle procedure e sulla situazione attuale, considerata da alcuni fuori controllo. La discussione coinvolge diverse forze politiche, evidenziando l’importanza di un approfondimento sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città.

Anche M5S e Civici intervengono sul tema degli abbandoni e delle difficoltà collegate alla raccolta differenziata in città Il dibattito sulla raccolta rifiuti a Modena si infiamma nuovamente, con il Movimento 5 Stelle che tira per la giacca la maggioranza di cui fa parte e con i “Civici”. non più in maggioranza in città - che propongono nuove soluzioni di emergenza. Per il Movimento 5 Stelle, il punto di partenza è la tutela di chi rispetta le regole. In una nota ufficiale, i pentastellati sottolineano come "le difficoltà legate alla gestione dei rifiuti hanno diverse motivazioni", ma pongono l'accento sul fatto che "gli abbandoni incontrollati, che rappresentano il problema più attuale, vanno chiaramente e severamente repressi e sanzionati".🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Rifiuti Modena

Un episodio di rapina tra minorenni in via Montanara solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere.

La zona della stazione di Parma si presenta in condizioni di degrado che richiedono interventi immediati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rifiuti Modena

Argomenti discussi: Rafforzare i controlli sulle movimentazioni dei rifiuti, in arrivo protocollo d'intesa tra Mase e Adm; Barberino Tavarnelle. 2025: un anno di controlli e monitoraggio contro i furbetti dei rifiuti. Ispettori ambientali all’opera su tutto il territorio; Un gestionale sempre più centrale per la filiera ortofrutticola, tra controllo dei costi certificazioni e rifiuti agricoli; Arpa Molise, Report sul controllo del territorio - SNPA.

Tracciabilità dei rifiuti tra norme e controlli: l’incontro a SassariA Sassarii Confindustria Centro Nord Sardegna e Arpas hanno promosso un incontro sulle novità del RENTRI sulla Tracciabilità dei Rifiuti. sassarioggi.it

Rifiuti e scarti tessili, controlli mirati nelle aziende del PrateseGrazie ad accordo tra Alia Plures e polizia provinciale meno irregolarità. Più violazioni gravi, scoperti e sanzionati evasori Tari ... gonews.it

Controlli nella “Terra dei Fuochi”, gestione illecita di #rifiuti: denunciati due coniugi a #Marcianise | https://shorturl.at/1eyEc - facebook.com facebook

Intesa tra #Mase e Agenzia delle Dogane per controlli #rifiuti alle frontiere x.com