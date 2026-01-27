Rifiuti novità tra i Comuni ricicloni Primo riconoscimento per Arluno Il Consorzio Navigli | Isola felice

Arluno ottiene per la prima volta il riconoscimento tra i Comuni Ricicloni del Consorzio Navigli, grazie a una gestione efficiente dei rifiuti e a comportamenti virtuosi dei cittadini. Questo risultato evidenzia l’impegno locale nella tutela ambientale e nel riciclo, contribuendo a un sistema più sostenibile e responsabile. La classifica regionale premia le best practice adottate dai comuni che mirano a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere la raccolta differenziata.

C'è anche Arluno, ed è la prima volta, tra i 13 Comuni del Consorzio dei Navigli S.p.A. che quest'anno sono entrati nella speciale classifica regionale dei " Comuni Ricicloni ", rispettando rigidi parametri grazie all'efficienza del sistema di gestione integrata dei rifiuti e al comportamento virtuoso dei cittadini. Emerge dal 32° dossier "Comuni Ricicloni – Rifiuti Free" di Legambiente Lombardia. Il rapporto analizza i dati più aggiornati (anno 2024) riferiti ai rifiuti urbani in Lombardia, forniti dai Comuni e validati dall'Osservatorio regionale rifiuti di Arpa Lombardia. Dai dati emerge che ben 13 Comuni sui 19 gestiti dal Consorzio dei Navigli hanno ottenuto il prestigioso attestato di "Comuni Ricicloni".

