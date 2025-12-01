Chi produce meno rifiuti in Emilia-Romagna? La classifica dei Comuni Ricicloni 2025

Bologna, 1 dicembre 2025 – In Emilia Romagna produrre meno rifiuti e differenziarli correttamente non è solo una buona pratica: è un segno di responsabilità civica e gestione intelligente delle risors e (anche perché il costo dei rifiuti aumenta sempre di più ). L'ultimo dossier di Legambiente, basato sui dati 2024, fotografa le eccellenze della regione, dai piccoli borghi ai grandi centri urbani. Ecco la classifica dei Comuni “ricicloni”. Il dossier di Legambiente. Ogni anno Legambiente stila la classifica dei Comuni più virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani e nella raccolta differenziata, utilizzando dati Arpae e questionari dei Comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

