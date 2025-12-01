Rifiuti passi avanti di Milazzo tra i comuni ricicloni

"Dalle montagne di spazzatura di qualche decennio fa sulle strade all'ottavo posto trai Comuni ricicloni di Sicilia sopra i 30 mila abitanti. Tanto lavoro, tanto impegno perottenere questi risultati». Il sindaco Pippo Midili esprime soddisfazione nell’apprendere la notizia della premialità di 130. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

