Essere nonni fa bene al cervello curare i nipoti è uno scudo contro il declino cognitivo

Essere nonni può contribuire al benessere cerebrale, offrendo benefici cognitivi agli over 65. Curare i nipoti rappresenta un'attività che aiuta a mantenere in forma la mente e a prevenire il declino cognitivo. La presenza dei nonni, quindi, non solo rafforza il ruolo familiare, ma si rivela anche un importante elemento di tutela della salute mentale nella popolazione anziana.

(Adnkronos) – Fare i nonni salva il cervello. Dalla scienza arriva una buona notizia per la schiera di over 65 italiani che, in un Paese campione di longevità come è la Penisola tricolore, rappresentano ormai un pilastro del welfare familiare. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista 'Psychology and Aging', suggerisce che questo 'mestiere' può proteggere dal declino cognitivo. Molti a livello globale "si prendono cura regolarmente dei propri nipoti, un'assistenza che sostiene le famiglie e la società in senso più ampio", riflette la ricercatrice principale Flavia Chereches, dell'università di Tilburg nei Paesi Bassi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

